Okan Buruk: Avrupa'da kupa kazanmaya adayız

"İnşallah hedefimiz 24. şampiyonluk. Bu sene bir yandan da Avrupa hedefimiz var. Galatasaray'ın genlerinde Avrupa var. Baskı hep var, hep olacak. O baskı bizi daha dinamik tutan şey."

"PAROLA HEP ŞAMPİYONLUK"

"Zor bir sezonun ardından şampiyonluk mucizevi bir şey ama Galatasaray her sezonun başında lige şampiyonluk parolası ile başlar. Benim şansım yeni yönetimin gelmesiydi, zamanlama benim için çok doğru oldu. Her şeye sıfırdan başlama imkanımız oldu."

"UZUN ARAYI HİÇ İSTEMEDİM"

"Bizim en büyük yükselişimiz Beşiktaş ve Başakşehir maçlarıyla oldu. Fenerbahçe'nin 5 puan gerisindeydik ve o iki maçı kazanmak psikolojik olarak bize büyük öz güven verdi. Bir yandan da Dünya Kupası arasına gittik tabii, sezonun en büyük kırılmalarından biri de o araydı. Ben çok istemedim tabii o kadar uzun bir ara çünkü form yakalamıştık."

"YENİ OYUNCULARDA KARIŞIKLIK OLMADI"

"Oynatmak istediğimiz oyun doğrultusunda oyuncular transfer etmek istedik. Kadro mühendisliğimizi oynadığımız baskılı oyuna yönelik yaptık. Bunun yanında oyuncuların karakterini de değerlendirdik tabii. Birçok oyuncu İtalya'dan geldiği için takım içinde çok karışıklık yaşamadan 2-3 dil ile iletişimi çözebildik."

"HER OYUNCUYA AYNI YAKLAŞMIYORSUN"

"İtalya'da futbol oynadığım için Icardi ile iletişim kurmamda İtalyanca önemli oldu. Açık konuşmak gerekirse her oyuncuya aynı derecede yaklaşamıyorsunuz ama ben Mauro ile hep empati yaptım. Oğlumla da birçok şey paylaştı. Onun ihtiyacı olduğunda hep yanında oldum. O da burada hep mutlu oldu, rahat etti. Taraftar zaten inanılmaz sevgi gösterdi. Herkesle müthiş bir bağ kurdu Mauro. Birçok teknik adam teknik adamla çalıştım ama en çok Galatasaray'ın genlerindeki baskın oyunu örnek almaya çalıştım. Avrupa'da da dominant takımlar başarılı olmuştur hep. Ya kaliteyle başarılı olursunuz ya da takım oyunuyla. Fatih Terim ile UEFA Kupası'nı alırken de bunlar öne çıkmıştı."

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAYA ADAY"

"Bu takım da Avrupa'da bir şeyler kazanmaya adaydır. Bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için de geçerli. Artan bütçelerle her takımın bir şeyler kazanmayı hedeflemesi gerekiyor. Bizim ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek."

OLIVEIRA SÖZLERİ

"Sergio Oliveira'nın kasığında ufak bir ağrısı oldu, biz de riske etmek istemedik. 2 gün sonra antrenmanlara başlayacak."

ICARDI NE ZAMAN GELİYOR?

"Icardi'yi bekliyoruz, gelişiyle ilgili ufak bir aksaklık oldu. İnşallah pazartesi gününe kadar gelecek. Ailevi bir problemi oldu. Sözleşme olarak bir sıkıntı yok. Kulübüyle anlaşıldı. Sözlü olarak kendiyle de anlaşıldı ama henüz resmi imza atılmadı."

"FENERBAHÇE'Yİ RAHAT YENDİK"

"Fenerbahçe'yi 2 maçta da rahat rahat yendik. Değerli olan buydu. Bazen 1 kere gidip atarsınız ve yenersiniz. İki maç da öyle değildi, daha fazla da atabilirdik. Ezeli rakibimize iki maçta da büyük üstünlük kurduk. Bu anlamda en değerli yıl olabilir."

"HALİL İLE ANLAŞTIK"

"Eksik yerlerimiz var, Halil ile anlaştık. Galatasaray'ın eski futbolcusu, takımı tanıyor, Türk olarak bize destek verecek. Forvet bölgesinde biraz acelemiz vardı. Yine o bölgede alternatiflere bakacağız. Orada farklı rollerde kullanabileceğimiz oyuncu bakıyoruz. Halil'in katılması önemli olacak, arayışlarımız da devam ediyor."

PAREDES AÇIKLAMASI

"Önde genelde ikili oynadık. Icardi'nin dışında Mertens, Zaniolo, Barış Alper'i orada kullandık. Orta sahaya bir takviye düşünebiliriz. Çok geniş bir kadro kuruyoruz ve oraya bir isim bakıyoruz. Yaklaşık 50-60 maç oynayacağız. Paredes ile çok fazla haber çıkıyor. Onun da kendi düşünceleri var, ilerlemiş bir durum yok Paredes ile ilgili şu anda. O bölgeye hem savunmayı hem hücumu yapabilecek bir oyuncu isteriz."

"DAHA ÖZGÜVENLİYİZ"

"Geçen sezondan daha öz güvenliyiz. Bu sene en çok gol atan takım oluruz inşallah. Savunmada da en az gol yiyen takımdık. Yine aynı çizgide gitmemiz gerekiyor. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Erden Bey, geçen sene bile bu sene gireceğimiz Avrupa kupalarını anlatmıştı oyunculara. Kazandığımız 2 kupa var Avrupa'da."

"ANGELINO İLK İSİMDİ"

"Seyircinin kurduğu atmosfer ile birlikte iç sahada çok değerli bir oyun oynuyoruz. Galatasaray takımı, geçen seneki oyunun üstüne koymak için çabalıyor, biz de çabalıyoruz. Angelino, listemizdeki birinci isimdi. Çok kaliteli bir sol ayağı var. Hücumdaki ortaları çok önemli ama onun yanında savunmayı da çok iyi yapan bir oyuncu. Stoperlerimiz ve Boey de çok iyi savunmacılar. Biz zaten savunmaya dayalı bir oyun oynamıyoruz ama takım savunması da önemli tabii."

"RASHICA İLE KONUŞTUM"

"Zaman zaman iki forvetle, zaman zaman farklı oyuncular ile oynayacağız. Elimizdeki Zaniolo da hücum yönü yüksek bir oyuncu. Orta sahadaki rotasyonumuzu artırabilirsek daha iyi olacak. Milot Rashica ile ben de konuştum. Bizim birlikte olmak istiyor ama tabii ki bir kulübü var. Biraz zaman alacak, kadromuzda olmasını istiyoruz tabii ama bizim elimizde de değil bu durum. Sonuçta bizim oyuncumuz değil şu anda."

GELİRLER ÇOK DÜŞÜK"

"Türk futbolunun gelirleri çok düşük. Şampiyon olduğunuzda 1 milyon euro alacaksınız neredeyse. Yayın gelirlerinin bu kadar düştüğü yerde kulüplerin ayakta kalması çok zor. Başkanlar, yöneticiler büyük fedakarlık yapıyor. Anadolu kulüplerinin hayatta kalması da çok zor."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Şampiyonluk kimin arasında geçer?"

"4 büyük her zaman şampiyonluğun adayıdır. Başakşehir ve Adana Demir de üst sıralara oynayan takımlar, şu andaki görüntü bu şekilde."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI

"TFF'nin de şimdiye kadar söylediği gibi 1959 sonrası şampiyonluklar sayılıyor. On yıllarca gündeme gelmemiş ama son yıllarda gündeme geliyor bu konu. 1959 öncesi mahalli ligler çok fazla sayılmamış. Bundan sonra da çok fazla şey değişeceğini düşünmüyorum. Herkesin her şeyi isteme hakkı bulunuyor. Biz 5. yıldızı düşünüyoruz, geleceği düşünüyoruz."

YUSUF DEMİR, MORUTAN, YUNUS

"Morutan çok iyi bir kamp geçiriyor. Performansından çok memnunum. Oyunumuza da ayak uydurdu. Bu sene daha öz güvenli geldi ve yukarıya doğru gidiyor performansı. Yusuf Demir daha iyisini yapabilecek güçte bir oyuncu. Onu da bu dönemde görmek istiyoruz. Göreceğiz, daha iyisini yapmasını bekliyoruz. Top onda artık. Yunus Akgün iyi çalışıyor, iyi başladı. Hazırlık maçlarında da iyiydi. Oynasa da oynamasa da takıma hep enerjisini veriyor, benim için önemli bir şey bu."

KEREM DEMİRBAY

"Bizim transfer listemiz o kadar geniş ki; bir pozisyonda 8 isim yazıyor listede. Kerem Demirbay beğendiğimiz bir oyuncu ama sözleşmesi var. İlk Ümit Milli Takımı'nda da hocalığını ben yapmıştım, çok eski tanıdığım bir oyuncu. Sol ayağı çok kaliteli bir oyuncu."

"MANU'DAN OYUNCU ALMAK ZOR"

"Fred beğendiğim bir oyuncu ama Manchester United'tan oyuncu almak çok zor olabiliyor. Erden Timur bu konuda çok başarılı, büyük bir çaba ve emek sarf ediyor."

DUSAN TADIC

"Tadic ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Çok iyi bir oyuncu gerçekten. Benim duyduğum hem Avrupa'dan hem Suudi Arabistan'dan birçok teklif almış oyuncu."

"TARAFTARA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK"

"Maça giderken taraftarlarımızın bize salladığı el bizi her zaman motive etti. O insanlara karşı sorumluluğumuz çok büyük."

PAULO DYBALA

"Dybala, oğlum Ali Yiğit'in listesinde (Gülerek). Şu anda Roma'da oynuyor ve Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu değil."

NELSSON, BOEY!

"Nelsson ve Boey bizimle başladılar ve şu anda kafalarının hiçbir yerinde ayrılmak gibi bir şey yok. Tabii ki her an her şey olabilir ama ben teknik adam olarak aynı savunma hattı ile devam etmek istiyorum."

THIAGO ALCANTARA

"Thiago Alcantara ile ilgili bize gelen bir şey olmadı. Kulübünden ayrılacağını falan duymadık. Tabii ki dünya çapında ve herkesin kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu."

"1 NUMARAMIZ MUSLERA"

"Bizim 1 numaramız Muslera, bu sene çok uzun bir maraton olacak ve bütün oyuncularımız dinlenecek Muslera da dahil. Bu sezon rotasyon yapmak zorundayız."