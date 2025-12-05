Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Okan Buruk, "4 gün önce bir maç oynadık. Tekrar bir maça çıkıyoruz aynı kadroyla. Aynı kadroyla maça çıkabilmek çok iyi. Zor bir dönemden geçtik. Çok sert maçlar oynuyoruz. Aynı 11'le çıkmak avantaj. Bu maçı da sağlıklı şekilde bitirip 4 gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız." dedi.

"SAMSUNSPOR'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

Rakipleri Samsunspor hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Samsunspor'un oyun yapısı ve gücü, ligde de iyi durumdalar, Konferans Ligi'nde liderler. Kulüp, teknik adam ve kadro çok saygı duyulacak işler yapıyorlar. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. İç sahadayız." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE, SAVUNMA ANLAMINDA İYİ İŞLER YAPTIK"

Fenerbahçe maçında savunmada iyi işler yaptıklarını söyleyen Buruk, "Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Geçen hafta derbide savunma anlamında iyi işler yaptık. Kalemize ilk isabetli şutu 89'da yemiştik."

"Fenerbahçe maçındaki savunma konsantrasyonunu bugün de uygulamalıyız. Top bizdeyken de özelliklerimizi kullanmalıyız. Çok önemli bir maç." sözlerini sarf etti."

"SAHA DIŞINA DEĞİL, SAHA İÇİNE ODAKLANALIM"

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Galatasaray'ın yaşadıklarıyla birlikte ne kadar güçlü olmamız gerektiğini söylemiştim. Gücü taraftarımızla ortaya çıkarmak istiyorsak, bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım olmalıyız. Buna inanıyorum."

"Taraftarımıza sabırlı olmalarını diliyorum. Saha dışına değil, saha içine odaklanmalıyız. Bunu geçen sene de yaşadık, önceden de yaşadık."

"Saha içine odaklandığımız takdirde 3 senede olduğu gibi şampiyon olacak takım Galatasaray'dır. İnanıyorum, inandığım için söylüyorum." ifadelerini kullandı.