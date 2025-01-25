Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu sözleri: İlerleyen dakikalarda kullanabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Son maçtan sonra yanlış anlaşmalar oluyor. Özellikle 3-3 olduktan sonra geri pasta ıslıklamalar oldu. Futbolun içerisinde bu var. Biz bile televizyon karşısında izlerken sesler çıkarabiliyoruz. Oyuncularımız bundan etkilenmedi. Çünkü kendimize, takımımıza, seyircimize güveniyoruz. Burada yarattığımız atmosfer muhteşem oldu. Galatasaray seyircisi her zaman takımını destekler. Geçen maça da baktığımızda yediğimiz gol sayısı ve defansif aksiyonları konuşuyoruz. Türkiye'nin en takımı Galatasaray'dan bahsetmiyoruz. Kolay goller yedik. Üçüncü gol çok basitti. Bireysel hatalar tabi ki olacak. 10 tane pozisyon verip rakibin gol atamadığı anlar oluyor. Önemli olan oyunun geneline bakmak. Rakiplere verdiğimiz pozisyonları değerlendiriyoruz, tedbirler alıyoruz. Top bizdeyken savunma dizilişine dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün Kaan'ı orta sahada tercih ettik. Birçok takım bize karşı yüksek top oynuyor. Kaan iyi bir alternatif olacak. Torreira'nın öne çıkma ihtimalini artırabiliriz. Sallai'yi sağ bekte kullanacağız. Bugün bizim için en önemli şey sonlandırmak. Öndeyken de duygusal tercihler yapabiliyoruz. Maçı doğru yönettiğimizde kazanacak bir çok şeye sahibiz. 6 puan öndeyiz, lideriz. Avantajlı olan biziz, iyi oynayan takım Galatasaray."

"AHMED KUTUCU TRANSFERİ DEĞERLİ"

Okan Buruk, Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu için mutlu olduğunu ifade etti.

"Ahmed hayırlı olsun. Takımımızda böyle bir oyuncu olması çok değerli. Takımımıza katılması bizim için değerli. Yöneticilerimize teşekkür ederim. Hazır halde gelmesi ilerleyen dakikalarda kullanabiliriz. Schalke'de ofansif orta saha gibi oynadı. Bizim için çok önemli transfer. Gabriel Sara da kadroda. Oyunun devamında kullanmak istiyoruz. Son maça göre 4 tane artımız var."