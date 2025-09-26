İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Okan Buruk'tan Alanya'da 3 farklı isim

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği Jakobs, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün'ü yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sara'yı oynattı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen milli maçtaki sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.

