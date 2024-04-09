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Spor

Okan Buruk'tan Alanyaspor'a Süper Kupa kadrosu

Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelenin ilk 11'ini belirledi. Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı çıkardığı kadroyla Akdeniz ekbinin karşısına çıkacak.

Takvim9 Nisan 2024 Salı 14:37 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Alanyaspor'a Süper Kupa kadrosu
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçta da mutlak zafer elde etmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Fatih Tekke yönetiminde çıkışta olan rakipleriyle ilgili detaylı analizler yapacak.

Buruk, Akdeniz ekibine karşı sahaya çıkacak 11'i de netleştirdi. Florya'dan gelen son haberler göre; 50 yaşındaki teknik adam, Süper Kupa'da sahaya çıkan kadroyu Alanyaspor maçında kullanmayı düşünüyor. Buna göre Aslan'da Muslera, Kaan, Nelsson Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ilk 11'iyle sahada olması bekleniyor.

İLK MAÇ 4-0 BİTTİ

Ligin ilk yarısında G.Saray rakibini Icardi, Mertens (2) ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etmişti.

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