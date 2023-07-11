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Spor

Okan Buruk'tan Angelino açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın gerçekleştirdiği akşam antrenmanı öncesi Angelino transferi hakkında açıklama yaptı.

11 Temmuz 2023 Salı 19:42 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Angelino açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği akşam antrenmanı öncesi Angelino transferi hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz.' ifadelerini kullandı.

EL SIKIŞILDI

Galasaray'ın Angelino transferi için Leipzig ile son detayları görüştüğü ve el sıkıştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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