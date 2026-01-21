Okan Buruk'tan Atletico Madrid karşısında ilk 11'de 2 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temilsici Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'yi yedeğe çeken Buruk, yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Torreira'ya formayı teslim ederken İlkay Gündoğan'ı kulübede oturttu.