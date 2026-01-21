İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,308
  • EURO
    50,696
  • ALTIN
    6714.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Atletico Madrid karşısında ilk 11'de 2 değişiklik
Spor

Okan Buruk'tan Atletico Madrid karşısında ilk 11'de 2 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temilsici Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Atletico Madrid karşısında ilk 11'de 2 değişiklik
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temilsici Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'yi yedeğe çeken Buruk, yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Torreira'ya formayı teslim ederken İlkay Gündoğan'ı kulübede oturttu.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.