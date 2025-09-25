İSTANBUL 25°C / 19°C
Okan Buruk'tan Avrupa mesaisi! Hedef Liverpool maçı

Eintracht Frankfurt karşısında alınan ağır yenilgi sonrası moralsiz olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Liverpool maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

25 Eylül 2025 Perşembe 09:59
Okan Buruk'tan Avrupa mesaisi! Hedef Liverpool maçı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası bozulan moralleri Liverpool maçıyla tekrar yerine getirmek istiyor.

Deneyimli çalıştırıcının Frankfurt karşısında alınan ağır yenilgiden çok etkilendiği belirtildi. Buruk, taraftarların önünde oynanacak Liverpool maçıyla birlikte Avrupa'da bir reaksiyon göstermenin peşinde olduğu öğrenildi.

Bir yandan dev karşılaşma öncesi oynanacak olan zorlu Alanyaspor deplasmanı için oyuncularını bilgilendiren Okan Buruk'un bir taraftan da Liverpool maçı hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Okan Buruk'un Liverpool karşılaşmasını ilk 24 iddiasının sürmesi için en kritik mücadele olarak gördüğü belirtildi.

