Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyetinin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi." dedi.

"SAYIMIZI HAFİFLETMEMİZ GEREKİYOR"

Başarılı çalıştırıcı son olarak takımdan ayrılacak isimler hakkında sinyal vererek, "Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli." sözlerini sarf etti.