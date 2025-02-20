Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar karşılaşması öncesi önemli mesajlar verdi. Tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı olan CimBom'da Buruk, "Sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Galatasaray'ı ve ülkemizi temsil ediyoruz.

ÖNCE ALKMAAR'I DÜŞÜNÜYORUZ

İlk maçta ne yapmamız gerekiyorsa bunu yarın yapmamız gerekiyor. Turu geçmek için asılacağız. İnanıyoruz. AZ maçını düşünüyoruz. Önceliğimiz F.Bahçe derbisi değil. Her maçta tabii ki bir sonraki karşılaşmayı düşünebilirsiniz. Ama şu anda önceliğimiz AZ Alkmaar. Derbide yabancı hakem planı vardı. Bununla ilgili karar verilmişti. İnşallah önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Karar verildiğini duyuyorduk. Daha önce de söyledim bizim için önemli olan iyi bir hakem olması. Hakemin pasaportu önemli değil. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için hayırlı olacaktır.

İLK MAÇTA 6-7 OYUNCU YOKTU

İlk maçta yaklaşık 6-7 tane oyuncumuz yoktu. Bizim için burada yeni bir maç başlıyor diyebiliriz. Çok kalabalık bir kadroyla değiliz ama ilk maça göre daha iyi durumdayız. Deplasmanda oynayacakları maçta onları daha çok zorlamak istiyoruz. Rakibimizin hem genç olması hem de deplasman performansının iç sahaya göre altta olması bizim için bir umut. Bunu kullanmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki maç saatinde kar yağışı olmasın. Ama bizim için fark etmez. Galatasaray takımı inanıyorsa ne saha zemini ne de atmosfer fark etmez."