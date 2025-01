Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Ajax, Rigas'ta kesin kazanıp son maça çıkar diye düşünürken son maça kaldı. Birçok takım bunu yaşıyor. Manchester City, bu akşam ilk 24'e kalmak için oynayacak. Bu tür maçlar oluyor. Ama elimizdeki şans devam ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Tottenham maçında bunu yaptık. En zor maç olarak gözüküyordu ama belki en kolay maçlarımızdan biri oldu."

ISMAIL JAKOBS'UN DURUMU

"Yarın tekrar kontrollerini yapacağız. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı. Bu maçları düşünüyoruz ama diğer yandan bundan sonraki süreç daha uzun bir sakatlık getirir mi, onu düşünüyoruz. Bu da önemli oluyor. Icardi, aylarca iğneyle oynadı. O, o tür bir oyuncuydu. Her oyuncu aynı olmuyor. Yarın daha net bir karar vereceğiz onunla ilgili."

"Bizim için çok önemli bir maç. Son maça geldik. Kazandığımızda gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyun kalitesi, futbolcu kalitesi, Hollanda'nın en büyük kulüplerinden birisine karşı oynayacağız. Bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

TRANSFER

"Şu anda konumuz transfer değil. Tek konumuz Ajax maçı. Kazanmak ve turu geçmek tek konumuz. Bundan sonra önümüzde günler var. Transfer için süre var. Çalışmalar yapılıyor. Bu akşam için gündemimiz transfer değil."

"TABİİ Kİ TRANSFER OLACAK"

"Aklımız, akıl sağlığımız yerinde o yüzden puan durumunu görüyoruz. Ne yaşadığımızı, ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar iyi bir kadromuz olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görüyoruz. Futbol öyle bir şey ki o konsantrasyonu her zaman canlı tutmalısınız. Biz de bunu yapamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Kadro sıkıntısı yaşadığımız dönemler de oluyor. Transfer dönemi, Galatasaray'ı karıştırmak isteyen taraftarlar tarafından da kullanılmaya çalışılıyor. Biz kendimizi biliyoruz. Yönetimin iyi niyetle çalıştığını biliyoruz. Takviye olacak oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takımda çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya önemli katkı verecek, burayı önemseyecek, en yakın örneği yanımda Dries var. Bize çok katkı verdi. Bu takımı sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Sadece isim almanız çok önemli değil. Karakteri de güçlü oyuncular olması gerekiyor. Transfer olacak tabii ki. Önümüzde günler var. Bu yapılacak. Takviye yapılacak. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı. Belki de en önemli maçta sakatlandı. Burada da biz bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim için pozitif. Pozitif tarafından bakıyoruz. Oyuncularıma yarın çok güveniyorum. En iyisini yapmaya çalışacağız."

FARIOLI'YE CEVAP

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'ye sorulan, "Galatasaray'ı kıskanıyor musun?" sorusu

"Türkiye'de tam tersi soruluyor. Bu kadar önemli oyuncularla herkes çalışmak ister. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bunun değerini bilmeliyiz. Farioli için de Türkiye'de çalıştığı dönem, Türkiye'de çalıştığı takımlar, oradaki kadro kalitesi ile buradaki farklı. Çok önemli oyuncularla çalışıyor. Ajax'ın da önemli bir kadroya sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de bu kadronun değerini az biliyoruz. Oyuncularım saha içinde gösteriyor. Bunu daha çok göstereceğimiz 4 ay bizi bekliyor."