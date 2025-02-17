Okan Buruk'tan derbi mesajı: Çok fazla provokasyonun olmadığı bir maç olsun

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray puanını 63 yaptı ve 6 puanlık üstünlüğünü korudu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

"Eksiklerimiz var. Jakobs, Yunus, zaten Icardi'yi saymıyoruz. Morata da olmayacak. Sakatlıklar zor bizim için. Önce Alkmaar maçını, sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç geçsin. Bu dileklerimi iletmek istiyorum."