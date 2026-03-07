İSTANBUL 10°C / 4°C
Okan Buruk'tan derbi öncesi mesaj: Kazanmak zorundayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağını söyledi. Buruk, şampiyonluk yolunda her maçı kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

7 Mart 2026 Cumartesi 19:43
Okan Buruk'tan derbi öncesi mesaj: Kazanmak zorundayız
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk, "Özellikle transfer döneminden sonra gelenlerle birlikte yükselen bir Beşiktaş var. Bu aya 4 puan önde girmemiz önemli. Avrupa'da son 16'dayız, kupada çeyrek finaldeyiz. İki takım da kazanmak için oynayacak. Şampiyonluk yolunda deplasmanda oynuyoruz ama her maçı kazanmak zorundayız. Beşiktaş da bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacak. Sadece iyi futbolun konuşulduğu bir maç olur diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

