Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK karşısında 3 golle kazandı. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 5'te 5 yaptı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 90 dakikayı değerlendirdi.

"ÜRETKENLİK ANLAMINDA BİR ÖNCEKİ MAÇIN ÜSTÜNDEYDİK"

Galibiyet için Okan Buruk, "Kazanıp hem liderliği ele geçirmek hem de oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Bence üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu bugün. Bizim asıl kadromuzdan oyuna sokabileceğimiz oyuncu sayısı azdı. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız." dedi.

"ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ATTI"

Maçta Galatasaray adına gol atan isimlerden Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili Okan Buruk, "Yunus'un özellikle maç oynaması gerekiyor. Bundan önceki süreçte daha az süre verdik Yunus'a. Geçen maçtaki performansını çok beğendim. Bugünkü golüyle üzerindeki yükü attı. Barış'ın da attığı gol moral oldu. Yunus ve Barış'ın performansından memnundum. İlk yarıdaki performansımız daha iyiydi. Yunus'a inanıyoruz bu golden sonra formunu yukarıya taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Okan Buruk, hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için şunları söyledi, "Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hepimizin isteği kavgasız ve dövüşsüz, futbolun kalitesinin yüksek olduğu, futbolun konuşulduğu, hakemin performansının konuşulmadığı bir derbi olsun. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalıyız ve oyunumuza odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız."

ICARDİ AÇIKLAMASI GELDİ

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin forma giymeyeceğini söyledi.

Okan Buruk'un Icardi ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak."