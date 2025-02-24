Okan Buruk'tan derbide 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk son oynadıkları AZ Alklmaar maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 4 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan derbiye Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Rolanda Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir yer aldı.

Okan Buruk, geçen hafta içinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapılan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu müsabakasında ilk 11'de oynattığı Günay Güvenç, Cuesta, Jelert ve Mertens'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Muslera, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina'ya formayı verdi.

LEMİNA VE EREN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.