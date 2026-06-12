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  • Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler! ''Galatasaray'da şampiyonluk normalleşti''
Spor

Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler! ''Galatasaray'da şampiyonluk normalleşti''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste gelen şampiyonlukların camiada artık normal karşılandığını belirtti. Deneyimli teknik adam, 'Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor.' dedi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler! ''Galatasaray'da şampiyonluk normalleşti''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini ve şampiyonluğun kendileri için normalleştiğini belirtti.

Buruk, sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray camiasında herkesin gelip geçici olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet. Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda önemli oyuncuların sembol haline geldiğinin altını çizen Okan Buruk, "Bunun taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz. Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Galatasaray'ın stadındaki atmosferi dünyanın 1 numarası olarak söyleyebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Futbolcular ve maça gelen insanlar çok etkileniyor." ifadelerini kullandı.

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