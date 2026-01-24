Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. İ

"Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum."

"HAZIRLANAMIYORUZ"

"Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor."

"Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu."

"İKİNCİ YARIDA UYANDIK"

"İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası."

TARAFTARIN DESTEĞİ

"Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var.

İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz."

YASER ASPRILLA

"Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var."

"Ön tarafta eksiklerimiz vardı, Roland Sallai'yi sağ bekte kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncumuz azdı. Ön tarafa güçlü oyuncular istiyoruz, Noa Lang gibi... Yaser Asprilla da genç yetenek.

Yaser Asprilla'yı Championship performansı Girona'ya götürdü. Girona performansı beklentilerin altında kaldı ama çok iyi bir yetenek. 10 numara da oynayabiliyor."

MANCHESTER CITY MAÇI

"Manchester United'ı yendik, orada bir galibiyetimiz var. Bir galibiyet de Manchester City'ye karşı neden olmasın?"

TRANSFER MESAJI

"Galatasaray taraftarının çok mutlu olduğu alternatifli bir kadro olacak. Önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak tabii ki..."

"SOSYAL MEDYA TROLL DOLU"

"Üç sene şampiyonluk yaşadık. Avrupa'da ilk 24'teyiz %99... O %1'in gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray yine saha içinde başarılı. Ufak tefek tepkiler de sosyal medyadan olabiliyor. Ben bugün olduğu gibi hep destek gördüm.

Sosyal medya ile stadı ve sokağı ayırmak gerekiyor. Ben doğru bir şekilde ayırıyorum. Sosyal medyada kimin ne yazdığı belli değil, troll dolu. Gerçek ve beni istemeyen insanlar da olabilir, saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyoruz.

Dördüncü senemiz ve daha büyük başarılar için bu eleştirilere de ihtiyacımız var. Beni olumsuz etkilemiyor. Başka insanlar etkilenebilir ama ben etkilenmiyorum.

Bu eleştirilerden etkileniyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Ben sokakta da çok olan biriyim, hep destek gördüm..."

SINGO'NUN DURUMU

"Wilfired Singo'yu en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Yener İnce ve ekibine de teşekkür ederiz. Kontrolleri sürüyor, pazar günü izin yapacağız. Pazartesi günü tekrar takımla olacak.

Genel testleri iyi çıktı, iyi ayak arasındaki güç farkına da bakıyorlar. Singo'yu hem sağ bek ve hem de stoper de kullanacağız. Yener İnce'nin ağzından çıkmayan sözler yazıldı."