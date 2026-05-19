İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5799
  • EURO
    53,0631
  • ALTIN
    6671.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Erdoğan'a Avrupa sözü! “Türkiye'nin adını duyuracağız”
Spor

Okan Buruk'tan Erdoğan'a Avrupa sözü! “Türkiye'nin adını duyuracağız”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini belirtirken, Avrupa'da da Türkiye'nin adını daha güçlü şekilde duyurmak istediklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 09:56 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Erdoğan'a Avrupa sözü! “Türkiye'nin adını duyuracağız”
ABONE OL
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dolmabahçe'deki ziyarette bir sonraki senede de kupayla birlikte Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Kabul için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Buruk, "Bizi burada tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim için şampiyonluk, sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Üst üste 4 şampiyonluk yaşadık. Hedefimiz 5. şampiyonlukla rekor kırmak ve tekrar sizi görmeye buraya gelmek. Avrupa'da da çok önemli işler yaptık ve daha da iyisini yapmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli bir ses getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin adını daha fazla duyurmak istiyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.