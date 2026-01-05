Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce, dünkü basın toplantısında da söylediğimiz gibi, bu karşılaşmaya hazırlanmak iki takım için de zordu. Sezonun ilk yarısını bitirdik, ardından kısa bir ara verdik ve tekrar maç temposuna girdik. Bu süreçte eksiklerimiz vardı; Afrika Kupası'nda olan oyuncular bulunuyordu. Trabzonspor'un da çok sayıda eksiği vardı. Aslında biz bu süreci ligin son iki-üç haftasında yaşamıştık. Fatih hocanın neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Bu şartlarda kadro kurmak gerçekten zor; bazı mevkilerde oyuncu bulmakta sıkıntı yaşıyorsunuz."

"Bugün baktığımızda Trabzonspor'un özellikle sol bek mevkisinde problemleri vardı, Ozan'ı orada kullandılar. Genel olarak seyir zevki yüksek bir maç oldu. Çok fazla pozisyon vardı; Trabzonspor da biz de çok sayıda pozisyona girdik. İzlemesi keyifli bir karşılaşmaydı. İki takımda da çok kaliteli oyuncular var. Daha önce de söylediğim gibi Fatih Tekke, Trabzonspor'a hem oyun hem vizyon anlamında çok önemli katkılar sağlıyor. Oyun içinde de bunu net bir şekilde gördük. Kazanan biz olduk. Trabzonspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

"EREN DURMADAN ÇALIŞTI"

"Dün burada Eren'i oynatacağımızı açıklamıştım. Bunun onu pozitif anlamda etkilediğini ve performansına yansıdığını düşünüyorum. Eren bu süreçte çok çalıştı, hiç durmadı; sanki her gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler futbolda çok değerli. Sadece işine odaklanan, görevini yapan oyuncular her zaman kazanıyor."

"Dün bunu Kazımcan için de söylemiştim; bugün oyuna girdikten sonra bir asist yaptı. Futbolu düşünen, futbolu yaşayan oyuncular çok kıymetli. Hem Eren'i hem de Kazımcan'ı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Eren'i sahada özlemiştik; performansını golle taçlandırması ayrıca sevindiriciydi. Bugün beni en çok sevindiren gol Eren'in attığı goldü."

"TARAFTARIMIZ GÜCÜMÜZ"

"Yarın Fenerbahçe–Samsunspor maçının ardından rakibimiz belli olacak. İki takım da hem oyun hem kadro kalitesi açısından güçlü. Onların da eksikleri var. Rakibimizin kim olacağına bakmaksızın biz finale kazanmak için çıkacağız ve bu kupayı Galatasaray'a kazandırmak için her şeyimizi ortaya koyacağız."

"Bugün yarı final olmasına rağmen ne kadar konsantre olduğumuzu, maçın ne kadar önemli ve değerli olduğunu sahada net bir şekilde gösterdik. Aynı konsantrasyonu finalde daha da artırmamız gerekiyor."

"Son olarak buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dün de bir çağrı yapmıştım; bizim için çok önemli bir aydayız. Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi var. Bu süreçte ne kadar birlik olursak, ne kadar birbirimize sarılırsak Galatasaray o kadar başarılı olacaktır. Bu soğuk havada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bizim en büyük gücümüz. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."