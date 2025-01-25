Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"GOL NEDEN İPTAL OLDU ANLAMADIK"

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık."

"GÖZÜMÜZ F.BAHÇE MAÇI HAKEMİNDE!"

"Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz."

"NANDO UMARIM KUPA İLE BİTİRİR"

"Muslera'nın yabancı oyuncu olarak bu sayıya ulaşması çok önemli. Bülent Korkmaz yaşan bir efsane, onun sayısını geçmek önemli. Bu maça denk gelmesi, takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak... Muslera adına güzel bir gündü. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçta bizi desteklediler. Onlarla birlikte önemli başarılara imza atacağız. Muslera umarım bir kupa kazanarak bu sezonu bitirir."

"OYUN, KONSANTRASYON, PERFORMANS!"

"Aslına bakınca; Ajax son maçta Rigas'a yenildi. Biz berabere kalınca çok üzüldü. Rigas'ın rakipleri bozan bir oyunu var. Ajax' karşı işledi ve yendiler. Kazanmaya mı oynayacaklar, berabere mi oynayacaklar, 3 gün sonra da önemli bir lig maçları var. Bizim hedefimiz kazanıp ilk 8'e kalmak. Avantajımız var. Bunu hayal ediyoruz. İlk 16'nın içinde olmayı garantiledik. Bu galibiyetle ilk 8 içinde olmak istiyoruz. Çalışacağız. Rakibin avantajı, bu hafta sonu maçları yok. Bizde önümüzdeki süreyi iyi değerlendirip oyuncularımı hazırlayacağım. Perşembe gecesi umarım Türk futbolu için güzel olur. Oyun, konsantrasyon, performans olarak bunu yapacak gücümüz var."

"MIKAUTADZE BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Lyon forması giyen Georges Mikautadze hakkında da konuşan Buruk, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Lyon'u son dönemde beğenmiyorum oyun olarak. Formda bir takım değil. Formda olmayan takımların oyuncularının performansları değişebiliyor. Son maç özelinde, Lyon da maçında başında durgundu. İkinci yarı hareketlendi. Lyon iyi dönemden geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer gelişmelerine dair konuşan Buruk, "Transfer kolay değil. Sıradan değil önemli oyuncular almak istiyoruz. Kulübümüz, başkanımız, yöneticilerimiz önemli bir çaba sarf ediyor. Her şey bize bağlı değil. Kulüplerin, oyuncuların kararları da önemli. Uğraşı görüyorum. Yöneticilerimizin, başkanımızın tüm hayatını, ailesini, işlerini bırakıp Galatasaray için çabalıyorlar. Maddi anlamda bir sorunumuz yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. Avrupa listesine yazamıyoruz, Ajax maçı için değil. Bir sonraki maç olan Gaziantep deplasmanında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel. Çabalıyoruz. Oyuncularla görüşüyoruz. En kısa zamanda sona erecektir. Galatasaray taraftarı merak etmesin. Maddi, manevi ne gerekiyorsa yapılacak. Hata da yapmamak lazım, aşırı baskı yapmamak gerekiyor." dedi.