Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Kaan Ayhan ile birlikte Young Boys karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İyi durumdayız. Motiveyiz! Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var! Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok..."

"OYNAYABİLECEK DURUMDA"

"Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim."

"Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."

OKAN BURUK: "SABIRSIZLANIYORUM"

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yarın skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yarın aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Kaliteli kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. Son 2 senede yarattığımız atmosferi, taraftarımızla yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum."

BATSHUAYI - ICARDİ BİRLİKTE OYNAYACAK MI?

"Oyun içerisinde ikisiyle beraber oynadık. Maçın başı sonu dakikasını değerlendireceğiz. Antrenmanlarda zaman zaman çalışıyoruz. Onla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum ve en doğru şekilde yaptığında başlayacak 11, kenardan gelecek 5 oyuncu önemli. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Futbol şansı da inşallah bizimle olur, bu da önemli. Kadroyla ilgili son kararı yarın vereceğiz."

"Çok önemli oyuncularımız var. Bazen tekli, bazen ikili oynayacağız forvette. Ana bir oyunumuz var, bugüne kadar oynadığımız dominant bir oyun. Oyuncular değişse de aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli, istediklerimiz belli, bu zamana kadar oynadığımız belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik 11'ler kuracağız. Aynı oyun stratejisi ve benzer diziliş üstünden gitmeye çalışacağız."

"OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERMEDİ"

"Az çok iki senedir beraberiz. Galatasaray takımı ne Bayern'e ne Manchester United'e ne de başka takımlara karşı oyun stratejisinden, oyun üstünlüğünden ödün vermedi. Oyun üstünlüğünün yine bizde olduğu... Oyun üstünlüğü demek savunmayı doğru yapmak, savunma yapmak anlamına gelmiyor; herkesin görevlerini yapması. Rakibin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor. Bu zamana kadarki oyundan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz."

"GALATASARAY RAHAT BIRAKILSIN"

"Transfer dönemi için dalgalanmalar olur, gitti geldi, gidecek gelecek diye. Bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz, takım içerisinde görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ı uydurma olarak ortaya çıkarılıyor. Bunun üzerinden Galatasaray takımının, camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz, organize veya değil. Galatasaray takımı rahat bırakılsın. Biz camia olarak bir malzemeyiz sonuçta, yanlış anlaşılmasın. En başta eleştiriye saygı duyuyoruz. Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız. Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Sosyal medya kuyu, ne atarsan farklı çıkıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bazen içinizden bazen rakiplerden yapılıyor, bilemiyorsunuz. Aslolan buraya girdikten sonra çok çalışıyoruz, çok inanıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz, Kaan gibi milli oyuncular 15 gün sonra yeniden başlıyor. Yaşadığımız şampiyonluğun keyfini süremeden yine yarışa giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda, ritimde sorun olabilir. Tatil yapıldı yapılmadı bunlar sorun olabilir ama Galatasaray çok iyi çalışıyor, futbolcular bu formayı seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz."

"Huzur içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor, normal. Yarınki maçın hakemi Norveçli'ye sormak lazım, orada şartlar nasıl. Sonuçta Türkiye'deyiz. Her şeyi çok yüksekte yaşıyoruz. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz."

"MAÇA ÇIKACAK DURUMDA DEĞİL"

"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Muslera ise oynayabilecek durumda."

KAPTANLIK KONUSU

"Sizin için bu konu maçın önüne geçiyor, bizim için değil. Sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İki kaptanımız bandı taktı. Başkanımız açıkladı zaten. Kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Galatasaray'ın her futbolcusu kaptandır. Ben Galatasaray'da 10 seneye yakın oynadım ilk dönemimde, kaptanlık yapamamıştım. Burada çok önemli, özel oyuncuları var. Saha içerisinde liderlik için hepsi hazır olacak. Transfer dönemi bitince karar veririz. Aktif olan kaptanlarımız var zaten. Biz Kerem'in performansından memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardır. Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performansından çok memnunuz. Yarın da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak."

"REAL'İ CITY'İ TUTUN O ZAMAN"

"Son dönemdeki final maçlarında skor ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?"

"Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 5 maç saydınız belki, geçen seneden bir de deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6. mağlubiyet o, tüm maçlar içinde. 17 maç üst üste kazanmış takıma başarısız diyorsanız, 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki takıma başarısız diyorsanız Manchester City'i veya Real Madrid'i tutmanız lazım. Kaybedilen her maç farklı hikaye."

"HEP KAZANARAK DEVAM ETTİK"

Okan Buruk: "Gelmeden bir şey okudum; Sara ve Torreira'nın yanına 8 numara lazım deniyor. Maça 12 kişi çıkacağız herhalde. Ne oynadığımız sistemi bilen var ne kazanma kaybetme var. Takımın en önemli yıldızlarından biri satıldı. Hep kazanarak devam ettik. Kazanmak kaybetmek olabilir, kabul etmek gerekiyor. Benim de, oyuncularımın da hataları oldu. Transferde de hatalar oldu. Kabul etmek gerekiyor. Biz buraya geldiğimizde takım 13'üncüydü. İki sene üst üste şampiyon olduk. Biraz da mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup kazandığımız maçlar, şampiyonluklar üstünden konuşmazsanız gerçekçi gelmez. İyi takımız, iyi şeyler yapıyoruz. Gerginlik yok. Yüzümüz hep gülüyor."

"G.SARAYLI OLMAK FARKLI, G.SARAY'I DESTEKLEMEK FARKLI"

"Gerçekten çok bir sezonun üstünden geçtik. Kaan ile toplamda 6 oyuncumuz, 1 senenin üstünde sezon geçirdi. 13 aya yakın mücadele verdiler. 2 haftalık dinlenmenin ardından takıma katıldılar. Milli oyuncu ne demek, önemli oyuncu demek. Takımın yüzde 25'i 30'u. Sezonun kolay başlamasını beklemiyorsunuz, zor başlıyorsunuz. Davinson geldi, ilk maçta oynatmadık. İkinci maçta da oynatmamak gerekiyordu belki, sakatlandı ve 3 haftadır kullanamıyoruz. Takımın durumunu değerlendirirken tüm bunlar bir araya koymak gerekiyor. Bahane değil bunlar tabii ki, en iyisini yapmak istiyoruz. Lige ikide iki ile başladık. Yarınki maç da çok önemli. İyi hazırlandık. Şundan hiç şüphem yok; taraftarımız ne olursa olsun takıma hep destek verdiler. Bu bizim için en önemli, en değerli şeylerden biri. En organik yerlerden birisi orası. Maça gelenler Galatasaray'ı desteklemek için geliyor. Galatasaraylı olmak var, Galatasaray'ı desteklemek var. Bu ikisi farklı şeyler."