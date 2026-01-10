İSTANBUL 15°C / 10°C
Spor

Okan Buruk'tan final öncesi açıklamalar: Gerekeni sahada yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finali öncesi taraftar desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Buruk, zorlu hava şartlarına rağmen maça hazır olduklarını vurguladı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan final öncesi açıklamalar: Gerekeni sahada yapacağız
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, biz de gerekeni sahada yapacağız. Bu maçların heyecanı her zaman başkadır."

"Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var."

"Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor."

"Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız.

