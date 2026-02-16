Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçıyla ilgili İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor!" dedi.

Okan Buruk, "Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil." sözlerini sarf etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TRANSFER MESAJI

İtalya Serie A'yı takip edip etmediği sorulan Okan Buruk, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim." yanıtını verdi.

Serie A ile ilgili sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." sözlerini sarf etti.