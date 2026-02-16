İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7141
  • EURO
    51,8513
  • ALTIN
    7023.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı! ''Onu kollarımızı açarak bekliyoruz''
Spor

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı! ''Onu kollarımızı açarak bekliyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maç öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için 'Onu çok iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim. Onu kollarımızı açarak bekliyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı! ''Onu kollarımızı açarak bekliyoruz''
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçıyla ilgili İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor!" dedi.

Okan Buruk, "Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil." sözlerini sarf etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TRANSFER MESAJI

İtalya Serie A'yı takip edip etmediği sorulan Okan Buruk, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim." yanıtını verdi.

Serie A ile ilgili sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.