Spor

Okan Buruk'tan hakem isyanı: Futbol adına utanç

Okan Buruk, iptal edilen gol için VAR kararını sert sözlerle eleştirerek “Bu gole ofsayt vermek futbol adına utanç” dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca kötü zeminin oyunlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

21 Şubat 2026 Cumartesi 22:53
Okan Buruk'tan hakem isyanı: Futbol adına utanç
Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından iptal edilen golleri sonrası çok sert tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik direktör, "Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş oyuncularla oynamak istedik. Ama takım olarak iyi günümüzde değildik. İlk yarı az pozisyona girdik ama hiç pozisyon vermemiştik. İkinci yarı nizami gol attık, kim ne derse desin. Belki 90'larda buna bir ofsayt verirdi hakemler ama bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Federasyon başkanımızın bir açıklaması vardı. Federasyon ve MHK başkanımızın gerekli kararı alacağını düşünüyorum. Bu gole ofsayt vermek futbol adına utançtır. Galibiyeti Konyaspor hak ederek kazandı" ifadelerini kullandı.

ZEMİN TEPKİSİ!

Açıklamalarını sürdüren Buruk, "Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu" dedi.

