Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Okan Buruk açıklamasında; "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdi, üretme konusunda beklentimizin çok altında kaldık." dedi.

"GİDİP HAKEME SÖYLEDİM"

Okan Buruk konuşmasının devamında; "Maçın stresi çok fazla tabii ki. Bugün bakın, Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin ne kadar kötü maç yönettiğine bakın. Çok kötü fauller verdi, çok kötü oyunu durdurdu. Dördüncü hakemi hiç dinlemedi. Dördüncü hakem el diyor, onu dinlemiyor. Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdi, maç sonu gidip ona da söyledim. Eli ayağı titredi maçta, ben inanamadım." sözlerini sarfetti.

Mario Lemina için konuşan Okan Buruk; "Mario Lemina, takıma çok iyi bir kakı yaptı. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı. Mario, uzun süre oynamadı biliyorsunuz. Ona rağmen çok iyiydi." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekmek isteyen Buruk, "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etti.