Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İlk yarı üretemedik ancak oyunun devamında ürettik. Zemin kaygandı. Sarı kartlar oyuncularımızı riskli duruma soktu. Milli arada daha çok bizimle çalışan oyuncularla başladık. Rakip zorladı ancak net kaçırdığımız pozisyonlar vardı maçı daha erken bitirebilirdik. İyi kurulmuş bir takım lige göre çok iyi bir kadroları var. Burası eski takımımım, Nuri hocanın ileride çok başarılı olacağına inanıyorum. Aldığımız 3 puan değerli. Eksiklerimiz vardı, bu hafta için Şampiyonlar Ligi öncesi için değişiklik vardı, önemli olan kazanmaktı."

SANE'NİN PERFORMANSI

Beklentimiz çok yüksek. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Hazırdı, antrenman performansıyla bugün sahadaki performansı aynıydı. Genel bütün oyuncularım iyiydi. Milli takımda yıpranan oyuncular oldu, genel olarak olumlu bir maçtı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Bodø/Glimt iyi bir takım. Bugün izledim 5-2 kazandılar. İki maç arasında fark olacak. Tehlikeli oyuncuları var. Genç oturmuş ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak çok önemli olacak. Kazanmak büyük bir avantaj getirecek.Taraftarımızla muhteşem işler çıkartıyoruz."

"ONUNLA İYİ ANLAŞIYORUZ"

Galibiyeti getiren Leroy Sane ise, "Çok iyiydik. İlk yarıda daha iyiydik. Performansımız çok iyiydi. Milli arada iyi çalışmıştık, maça iyi hazırlamıştık. Taraftarlar hep bize destek veriyorlar. İlkay harika oyuncu, milli takımda uzun süre beraber oynadık. Onunla iyi anlaşıyoruz. O hep beni daha iyi olmaya itiyor. Her zaman destek oluyor. Birlikte oynadığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

HAKEM PERFORMANSI

"İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin."