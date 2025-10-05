İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Okan Buruk'tan hakem tepkisi! ''Oyunu durdurması büyük fiyaskoydu''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş ile oynanan derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararları için konuşan Okan Buruk 'Oyun oynanırken oyunu durdurup tekrar oyuncu değişikliği. Acemice şeyler gördük. ' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM5 Ekim 2025 Pazar 09:10 - Güncelleme:
G.Saray'ın hocası Okan Buruk, karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Buruk, "Beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Rakibin solda savunma zaafı vardı, üretemedik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. 10 kişi kalınca daha iyi oynadık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık" dedi.

ACEMİCE ŞEYLER GÖRDÜK!

Derbide bariz hakem hatalarının olduğunu belirten Buruk, "İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu anlatırlar inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu. Oyun oynanırken oyunu durdurup tekrar oyuncu değişikliği. Acemice şeyler gördük. İki tane yurt dışından hakem eğitim veriyor hakemlere. İnşallah bu hepimizi mutlu eder" diye konuştu.

