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Spor

Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Pozisyon net faul

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2024 Pazar 21:36 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Pozisyon net faul
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BUNLAR BİTER"

"Futbol heyecan, yaşadığımız trajediler de var. Yaşadığımız şiddete herkesin tepki vermesi lazım. Hepimiz kendi adına her şeyini ortaya koymalı. Her gün daha kötü olaylar yaşıyoruz. İnşallah bunlar biter."

"FAUL VERMEDİĞİ POZİSYON NET"

"Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz."

"LİDER DEVAM EDİYORUZ"

"Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz."

"EN ÖNDE GİDİYORUZ"

"Galatasaray şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor."

"KAYBETME LİKSÜMÜZ YOK"

"Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum."

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