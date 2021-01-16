Okan Buruk'tan hakem tepkisi ve transfer açıklaması

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:28 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:28

Bu sezonun zor geçtiğini belirten Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sakatlıklar, hakem hataları ve bugün de kar yağışı eklendi. Oynamaya çalıştık. Pozisyonlara giren takımdık, ikinci yarı oyun değişti. Şanssız bir gol yedik. 1-0 devreye girseydik farklı olabilirdi. Kötü saha şartlarına rağmen pozisyonlara girdik.

Demba Ba rakibe dokundu. Elin değince yakaladım olur ya ona benzer pozisyon oldu. Aynısını Demba Ba’ya penaltı verir miydi, bence vermezdi. Türkiye liginde benzer pozisyonlara o kadar çok gol verildi ki. VAR incelemesi 3 saniye sürdü. Normalde 3 dakika sürmesine alıştığımız karar 3 saniye sürdü.

Bunu bu sezon büyük bir bölümde yaşadık. Oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz. Fedakarca mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza kazanarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SİVASSPOR’U TEBRİK EDİYORUM”

Sivasspor’un kar yağışı altında beyaz formayla sahada olması için Buruk, “Hakemler de o yüzden göremedi, oyun içine bakınca zor olmuştur, sahada çok fark etmedik. Sivasspor’u da kutluyorum. Bizimle birlikte bu sene Avrupa’da mesai veren bir kulüp, onları da tebrik ediyorum. Mücadeleden dolayı oyuncuları ve Rıza hocayı kutlamak istiyorum” dedi.

“VISCA'YI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK”

Edin Visca’nın sakatlığı için Buruk, “Visca’nın Leipzig maçından gelen sakatlık sorunu vardı, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında denemiştik, Ankaragücü maçında ayağında sertlik oldu, riske etmek istemedik ve bugün oynatmadık. Riske etmek istemedik” şeklinde konuştu.

“1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ”

Transfer için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Buruk, “Stoper önceliğimiz vardı, kadromuza kattık. Takviye yapmaya çalışacağız ama bütçeler söz konusu. Bu sezon çok sakatlık yaşadık. Chadli’nin sakatlığı oldu, 4-6 hafta bizimle olmayacak. 1-2 oyuncu daha kadroya katma şansımız olacak” diye konuştu.

“ŞU AN LİG VE SÜPER KUPA’YI DÜŞÜNÜYORUZ”

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe eşleşmeleri ile ilgili Okan Buruk, şöyle konuştu: "O zamana kadar çok var. Süper Kupa oynayacağız. Devamında Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe maçı var. Ligde üzücü olarak kaybettiğimiz maç vardı. Hedefimiz olan Türkiye Kupası’na gitme maçı. Şu an ligi ve Süper Kupa’yı düşünüyoruz."