Okan Buruk'tan hakem yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

Okan Buruk'un maç öncesi görüşleri şu şekilde:

"Tek maç. Bu maçı düşünürken bir yandan ilk 11'leri yaparken devamını da düşünüyoruz maçın, maç sadece 90 dakika sürmeyebilir. Uzayabilir, penaltılar, hepsi bir ihtimal. İki takım da 90 dakikayı kazanmak isteyecek. Hedefimiz bu. Mental olarak hazırız. Fiziksel olarak hazırız. Uzun süre sonra tam kadroya yakınız. Sadece Jelert'in ufak bir ağrısı var. Yusuf'u yabancı kuralından dolayı alamadık. İlk 11'i seçerken başlayacak ve devam edecek oyuncular var. Tek forvet başlıyoruz. Oyun devamını düşünerek Morata'yı başlatmadık. Kupa maçlarında Günay hep oynadı. Kaan uzun zamandır oynamamıştı, oyun kurmada önemli bir oyuncu, bu maç onu düşündük. Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır. Maç içinde her şey inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Hakemin maçın içinde olmadığı, özellikle sakatlıkların olmadığı, sakatlıkları önleyecek düdüklerin olduğu bir maç gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz."