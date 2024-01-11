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  • Okan Buruk'tan Halil Dervişoğlu'na uyarı: Bu şansı iyi kullan
Spor

Okan Buruk'tan Halil Dervişoğlu'na uyarı: Bu şansı iyi kullan

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Cedric Bakambu'nun yokluğunda gol işi Halil Dervişoğlu'na kaldı. Okan Buruk, milli oyuncuna uyarılarda bulundu.

Türkiye11 Ocak 2024 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Halil Dervişoğlu'na uyarı: Bu şansı iyi kullan
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İlk defa Konyaspor maçında 11'de oynayan Galatasaraylı forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun henüz ligde siftahı yok. Okan Buruk, öğrencisini özel motivasyonla hazırlıyor.

Cimbom, bugün Sivas deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Galatasaray sadece Bülent Uygun değişimi ile havaya giren Sivasspor ile mücadele etmeyecek. Ayrıca eksi derecelerdeki hava şartlarıyla da karşılaşacak. Bu bağlamda sonuç çok ama çok önemli. Son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, galibiyetlerine devam etmek istiyor. Hem de ciddi eksiklerin olduğu atmosferde.

ELDE SADECE HALİL VAR

Galatasaray'da sakat Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Mauro Icardi ve Sacha Boey yok, Barış Alper Yılmaz kart cezalısı. Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech milli takımlarında. Forvet konusunda ise elde sadece Halil Dervişoğlu var.

"BUNU İYİ KULLAN"

Okan Buruk'un ligde ilk defa Konya maçında şans verdiği Halil, gol ve asist katkısı yapamadı. Buruk, öğrencisine bu fırsatı iyi kullanmasını gerektiğini anlatıyor.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Sezon başında Avrupa elemelerinde iki golü bulunan Dervişoğlu da ligdeki şanssızlığını kırmak istiyor.

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