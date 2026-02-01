İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Bizimle devam edecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından takımın oyun, istek ve konsantrasyonundan memnun olduğunu söyledi. Buruk, Mauro Icardi için kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını vurgulayarak Arjantinli yıldızın Galatasaray için çok değerli olduğunu ifade etti.

1 Şubat 2026 Pazar 22:44
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Bizimle devam edecek
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın hemen ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Takımın sergilediği hırsa dikkat çeken Buruk, "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi." dedi.

Taraftara çağrıda bulunan deneyimli teknik direktör, "Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk kendisine sorulan "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" ise şu sözlerle cevap verdi:

"Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

