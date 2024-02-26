Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'ye verilen cezaya ilişkin konuşan Okan Buruk, "Birincisi tabii ki hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum ama tedbirsiz olarak sevk edilmiş bir oyuncu, maç gününden 7 saat önce ne ile açıklanır, hangi organizasyon içerisinde açıklanır, neye dayandırılır bunu hiç bilmiyorum. Keşke inşallah bizi aydınlatırlar yani. Çünkü maçı pazar günü oynasaydık o zaman Icardi oynayacaktı. Pazartesi oynadığımız için Icardi, oynayamıyor. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler bunlar ama kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ve bunu mantıklı bir şekilde açıklayamıyoruz. O yüzden bu ayrı yanı. Tabii ki buraya takılmayacağız bir kere. Buna takılmadan bugün sahaya çıkacağız. Zaten isteyen, kazanmayı düşünen, kazanmak için her şeyi yapacak bir 11 ile bugün sahaya çıkacağız. Sadece garip geliyor çünkü son antrenmanı dün yapıp Icardi oynayacakmış gibi hazırlandık ama bugün, bunu değiştirmek zorunda kaldık. Rakip takım için bile bence saçma. Rakip takım da belki Icardi var diye kadrosunu yaptı, hazırlandı. Onlar da bakıyor maç günü Icardi yok. Çok enteresan. Yabancı oyuncular, benim ekibimdeki yabancı yardımcı nasıl olabiliyor diye soruyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedik diyorlar. Onlar da Türkiye'ye geldiklerinde böyle şeylere şahit oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini de paylaşan deneyimli teknik adam, "Maça gelince kazanmak için, tekrar liderliği kazanmak için önemli bir fırsat. İyi bir takıma karşı oynayacağız bir kere. Antalyaspor, oyun gücü olan bir takım. Belki galibiyet oranıyla oyun oranı, oyundaki üstünlüğü eşleşmiyor ama iyi bir takım. Topla iyi işler yapıyorlar. Hücum anlamında çok etkili oyuncuları var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu biliyoruz. Kendi açımızdan da tabii ki üst üste çok fazla maç oynuyoruz. Burada da bazı oyuncularla ilgili değişiklik yapıyoruz tabii ki. Bugün özellikle Abdülkerim'in sakatlık sonrası oynadığı bir 90 dakika vardı. O yüzden tekrar bir 90 dakika içerisine sokmak da istemedik onu. O yüzden onu korumak istedik. Hem doktorumuzun hem bizim de atletik performans ekibimizin kararıyla birlikte... Apo ile bunu konuştuk ve onu bugün başlangıçta kullanmıyoruz. Oyunda ihtiyaç olursa kullanacağız. Onun dışında sakatlarımız da önümüzdeki hafta büyük ölçüde yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Takımımızın en kısa zaman içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz ama bu yoğun fikstür içerisinde iyi bir şekilde gidiyoruz. Yani bugün 43. maça çıkıyoruz. 42 maçta kazandığımız 31 galibiyet var. Bu, çok yüksek bir sayı. Oyuncularıma da aynısını söyledim; bu takımımızın iyi olduğunu ve kazanan, güçlü bir takım olduğunu gösteriyor. Bu gücü bugün tekrar ortaya koymaya çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kafa olarak hazırız. Sadece saha içerisinde kalmak istiyoruz. Sakin olmamız gerekiyor. Saha içerisinde kalıp maça odaklanacağız" dedi.