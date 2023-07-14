Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Okan Buruk, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Sezona hazırlanırken bir yandan da böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Çift antrenmana ve yüklemeye devam ettik. Bugün de bu yüklemenin bir parçası oldu aslında. Oyuncularımız uzun süreler aldı. Az süre alan oyuncularımızı bugün uzun uzun kullandık. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçımıza hazır olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, müsabakada çok sayıda oyuncunun şans bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Oyun olarak ilk yarı daha iyi işler yaptık. İkinci yarı Boey dışardayken golü yedik. Ondan sonraki 5-10 dakikayı iyi oynamadık ama devamında maçı çevirmek için iyi işler yaptık. Oyuncularımın performansından memnunum. Onun yanında sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan Oliveira, Zaniolo ve Efe Akman'ı dinlendiriyoruz. Riske atmıyoruz onları. Yarın bir maçımız var. Burada az kullandığımız oyuncuları yarın kullanacağız. Bu hazırlık kampını iyi bir şekilde geçiriyoruz."

Karşılaşmada gol atan Barış Alper Yılmaz'ın performansına değinen Buruk, "Bir yandan da Barış ile ilgili korkularımız var. Aman bir şey olmasın. İyi oynuyor ve en iyi şekilde mücadele ediyor. Bugün çok koşu yaptı, önde topu taşıdı, golü attı. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün Barış da onlardan biriydi. Barış'ın performansını yükseltmesi özellikle Şampiyonlar Ligi eleme maçı dolayısıyla bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Icardi ile ilgili daha imza yok"

Okan Buruk, bonservisini almaya çalıştıkları Mauro Icardi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçlarına yetişip yetişmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Icardi ile ilgili daha imza yok. Biliyorsunuz UEFA'ya 20 Temmuz'da liste veriliyor. Daha sonra maçtan bir gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. O süreç içerisinde durumu belli olursa, biz de görmek istiyoruz. Ancak şu anda net bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Angelino'nun takıma hazır bir şekilde katıldığını aktaran Buruk, "Beklediğimizden daha iyi geldi. Yarınki maçın bir bölümünde onu kullanabiliriz. O da hazır geldi. Bu bizim için şans." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, genç futbolcuları Kazımcan Karataş ve Olimpiu Morutan ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Kazımcan iyi bir profesyonel. Oynadığı zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Çok da iyi maçlar oynadı. Bugün de oyun içinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Türk oyuncu olarak da bizim için önemli. İyi ve geleceği olan bir sol bek. Kazımcan'a biz çok güveniyoruz. Forma rekabeti içerisinde olacak. Bu sene çok maç oynayacağız. Bu maçlar içerisinde herkesin rotasyonu olacak. Bugün Morutan'ın da girdikten sonra sağ kanadı etkili bir şekilde kullandığını gördük. Bu da beni ayrıca sevindiriyor."

Buruk, karşılaşmanın ilk yarısında görev verdiği Yusuf Demir hakkında ise "Yusuf'un biraz antrenman eksiği vardı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bugün onu görmek istedik. Genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı. Bir de burada muhteşem bir taraftar vardı. Bize verdikleri için destek için onlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Mertens ile ilgili bana ulaşan bir şey yok"

Okan Buruk, Belçikalı futbolcuları Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan transfer teklifi olduğuna yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Bize ulaşan bir şey yok. Biz de sosyal medyadan okuduk. Doğrudan bana ulaşan bir şey yok. Kulübe böyle bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan bir şey yok. Şu anda çok önemli Şampiyonlar Ligi eleme maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.