Okan Buruk'tan Icardi için açıklama geldi! ''Burada çok mutlu''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi hakkında çıkan Real Madrid iddialarını yanıtlayarak, Çarşamba günü oynayacakları M.United maçıyla ilgili konuştu: "Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray da, Icardi'yi. Bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri değerlendirmeye gerek yok.

Zaten şu anda kasım ayındayız. Maçta birçok şeyi iyi yaptık. Bize yakışan bir oyun oldu. M.United maçını kazanarak avantaj yakalarız. Kazandığımızda gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefi miz kazanmak."