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Okan Buruk'tan iddialı açıklama: Başakşehir'i şampiyonluklara taşıyacağız

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın yolunu tutumasının ardından turuncu-lacivertliler Okan Buruk ile sözleşme imzaladı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve Buruk, imza töreninde konuştu.

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Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Gümüşdağ ve Okan Buruk, yeni sezonda hedeflerinin şampiyon olduğunu vurguladı.

Okan Buruk'a inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Gümüşdağ, "6. yılımızdayız, 6. yılımızda kulüpte olan değişiklikler de var ancak değişmeyen şey de istikrarımız. Bugün, teknik direktörümüz Okan Buruk, en büyük değişikliğimiz. Kendisi, bunu düşünmüştür, bu inançla geliyor. 6 yıldır teknik direktörlük yapıyor ve grafiği hep yukarı çekti. Başakşehir'de çıtayı hep çıkaran, şampiyonluğu zorlayan, son anda 2. likle ligi bitirmişliği var. İnaıyoruz, güveniyoruz başarılı olacak. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu sağlayacak. Ben, Başakşehir ailesine hoşgeldin diyorum. Bildiğim, güvendiğim ve inandığım bir dostumdur. Başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

AYRILIKLAR DUYURULDU

Adebayor, Bajic, Serdar Taşçı ile yollarını ayıracaklarını ve Visca ve İrfan Can Kahveci'yi de başka takımlara satmayı düşünmediklerini ifade eden Gümüşdağ, "Başakşehir kulübü son 20-25 gündür medyada, takımının tamamnının transfer olduğu haberleri var. Bunların yüzde 90'ı doğru değil. Başakşehir, 5 yıldız kazandığı ezberi, zirveyi zorlayan halini koruyacak ve yukarı çekecek. Hocamızla yaptığımız toplantıda da, "Sözleşmesi biten futbolcu" dışında kimseyi vermek istemiyoruz. Önce Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Adebayor, Bajic, Serdar Taşçı gibi oyuncularla devam etme gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

Başakşehir ile sözleşme imzalamasından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Okan Buruk ise, "Beni bu göreve layık gördükleri için Başkanıma, yönetimime teşekkür ediyorum. Hedefler büyük. Süper Lig'de 6-7 yıldız yürüyorum ama tesisleşmesi ve kurumsallığı ile örnek olan bir kulüpte çalışmak çok güzel. Kaliteli oyuncularla yeni hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli ve değerli" dedi.

ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR

Başakşehir'in iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Buruk, "İyi bir kadromuz ve iyi bir ekibimiz var. Burada oluşturacağımız mutlu aile ile beraber devam etmek istiyoruz. Ben ve ekibimle beraber daha da mutluluk koyup başarılara ulaşan, Şampiyonlar Ligi'de devam eden bir takım hedefliyoruz. Abdullah Avcı hocamıza da teşekkür ediyorum, önemli başarılara imza attı" ifadelerini kullandı.

Rizespor'a da teşekkürlerini sunan Buruk, "Son takımım Rizespor, beni buraya taşıdğı için, son senemdeki başarılar için eski kulübüme de teşekkür ediyorum. Yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Başakşehir olacaktır. Daha çok sorumluluk alıp bu takımı hem şampiyonluğa, hem Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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