İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan iddialı sözler: Bu sene 3 seneye 4
Spor

Okan Buruk'tan iddialı sözler: Bu sene 3 seneye 4

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar kalan maçlarda 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan iddialı sözler: Bu sene 3 seneye 4
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u Abdülkerim ve Morata'nın golleriyle 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar, gelecek hafta Rams Park'ta oynayacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

"Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar ilk 10 dakikaydı. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz toplar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar."

"İNŞALLAH DÖRDÜNCÜSÜ OLUR"

Ocak-Şubat aylarında çok sıkıntılar yaşadık. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardu. Kupadaki Fenerbahçe maçından sonra bu tersine döndü. Galatasaray takımı mayıs ayı yaklaştığında daha motive olur. Taraftarımızla birlikte mayıs motivasyonunu yakaladık. Önce Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Devamında ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Teknik adam olarak bunu başarmak istiyorum. Bu sene üçüncüsü seneye inşallah dördüncüsü olur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.