Okan Buruk'tan ilk 11'de 2 farklı isim

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ismail Jakobs'tan ağrıları nedeniyle, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Berkan Kutlu ve Gabriel Sara'yı görevlendirdi.