İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7797
  • EURO
    37,4613
  • ALTIN
    3214.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'tan ilk 11'de 2 farklı isim

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan ilk 11'de 2 farklı isim
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ismail Jakobs'tan ağrıları nedeniyle, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Berkan Kutlu ve Gabriel Sara'yı görevlendirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.