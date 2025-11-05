İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0981
  • EURO
    48,4116
  • ALTIN
    5396.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'tan ilk 11'de 3 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Haber Merkezi5 Kasım 2025 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan ilk 11'de 3 değişiklik
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Johan Cruijff Arena'da yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ü Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.