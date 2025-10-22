Okan Buruk'tan ilk 11'de 5 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yeden kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın başlangıç kadrosunda 5 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Başakşehir mücadelesine 11'de başlayan Sara, Icardi, Eren ve Kaan'ı yedeğe çekerken dünkü antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ı kadroya alamadı. Buruk, bu futbolcuların yerine Sanchez, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen'i sahaya sürdü.

- SAKATLANAN İLKAY MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda saha içindeki liderlerinden olan İlkay, dün yapılan son antrenmanda duran top kullanırken arka adalesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Bodo/Glimt'e karşı mücadele edemedi.

- SANCHEZ, 1 MAÇ SON İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez, Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli stoper, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerini aldı.

- FİLİSTİN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

- TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Norveçli futbolseverler için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik misafir takım tribününde büyük boşluklar yer aldı.

- GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN GALATASARAY

İki takımın 19 yaş altı kategorisinde oynadığı UEFA Gençlik Ligi maçını sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Esenler Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Efe Eriş, 37. dakikada Furkan Koçak ve 90+2. dakikada Eyüp Can Karasu kaydetti. Bodo/Glimt'in gollerini ise 51 ve 54. (penaltıdan) dakikalarda Ask Grundstad Rodahl attı.