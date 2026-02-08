Okan Buruk'tan ilk 11'de değişiklik kararı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Rize ekibi karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Eren Elmalı ve Mario Lemina'nın yerine Ismail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Okan Buruk, hafta içinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ise rotasyona giderek, birçok oyuncusunu dinlendirmişti.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sarı kart cezasından, Leroy Sane ve Arda Ünyay da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, Rizespor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekledi. Üç futbolcu da böylece ilk kez kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN 11'İ

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Sacha Boey bekledi.