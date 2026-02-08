İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan ilk 11'de değişiklik kararı
Spor

Okan Buruk'tan ilk 11'de değişiklik kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan ilk 11'de değişiklik kararı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Rize ekibi karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Eren Elmalı ve Mario Lemina'nın yerine Ismail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Okan Buruk, hafta içinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ise rotasyona giderek, birçok oyuncusunu dinlendirmişti.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sarı kart cezasından, Leroy Sane ve Arda Ünyay da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, Rizespor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekledi. Üç futbolcu da böylece ilk kez kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN 11'İ

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Sacha Boey bekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.