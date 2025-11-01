Okan Buruk'tan ilk 11'de iki değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk eden lider Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapılan ve 3-1 kazandıkları maçın ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez'den sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Ismail Jakobs'u ise yedeğe çekti.

Buruk, bu oyuncuların yerine sol bekte Eren Elmalı'yı görevlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, babasının rahatsızlığı nedeniyle izinli olduğu için Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Lucas Torreira'ya da ilk 11'de görev verdi.