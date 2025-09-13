İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır açıklaması! ''İstediğim oyuncular alındı''
Spor

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır açıklaması! ''İstediğim oyuncular alındı''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferlerine değinen deneyimli çalıştırıcı, 'Önemli iki oyuncuyu kadromuza kattık. İstediğim isimlerin büyük bölümünü aldık ve mutluyum' dedi.

Haber Merkezi13 Eylül 2025 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır açıklaması! ''İstediğim oyuncular alındı''
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kadro yapısından transferlere, fikstür değerlendirmesinden Avrupa hedeflerine kadar birçok konuda görüşlerini paylaşan Buruk, takıma olan güvenini dile getirdi.

Buruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyi ve önemli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Birçok mevkide önemli yarışlar olacak. Bütün oyuncuları kullanacağız, bunu dün onlarla da paylaştım. Ocak ayında sezonun devamı için hamleler yapabiliriz."

Tecrübeli teknik adam, özellikle lider özellikleriyle dikkat çeken iki transfere vurgu yaptı:

"İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde... Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkürler."

Gündüz maçlarının zorluklarına da değinen Buruk, Avrupa maçları öncesinde takımın moralini yüksek tutmak istediklerini belirtti:

"Erken, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. İlk maçımız... Fikstürümüze 2 tane daha yine gündüz maçı koyuldu. Biz hazırız, istekliyiz. Avrupa maçına moral olarak hazır olmak istiyoruz."

İLK 11'DELER

Öte yandan Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferlerden İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.