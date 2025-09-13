Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kadro yapısından transferlere, fikstür değerlendirmesinden Avrupa hedeflerine kadar birçok konuda görüşlerini paylaşan Buruk, takıma olan güvenini dile getirdi.

Buruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyi ve önemli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Birçok mevkide önemli yarışlar olacak. Bütün oyuncuları kullanacağız, bunu dün onlarla da paylaştım. Ocak ayında sezonun devamı için hamleler yapabiliriz."

Tecrübeli teknik adam, özellikle lider özellikleriyle dikkat çeken iki transfere vurgu yaptı:

"İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde... Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkürler."

Gündüz maçlarının zorluklarına da değinen Buruk, Avrupa maçları öncesinde takımın moralini yüksek tutmak istediklerini belirtti:

"Erken, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. İlk maçımız... Fikstürümüze 2 tane daha yine gündüz maçı koyuldu. Biz hazırız, istekliyiz. Avrupa maçına moral olarak hazır olmak istiyoruz."

Öte yandan Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferlerden İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de sahaya sürdü.