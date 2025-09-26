İSTANBUL 23°C / 17°C
  • Spor
Spor

Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca kadro tercihi hakkında da konuştu.

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kadro ve oyuncu tercihiyle ilgili gelen soruya cevap veren Okan Buruk, şu sözleri kullandı:

"4. maçımız, 2 tane daha çok önemli maça çıkacağız milli ara sonrası. Burada da hep söylüyorum, oyuncuların durumuna göre değişiklik yapıyoruz. Çok yoğun bir tempo içerisinde gidiyoruz. Oyuncularımızı sakatlıktan korumak ve bir sonraki maça hazır çıkarmak istiyoruz. Yunus'un son maçta ufak bir ağrısı oldu. Bugün ihtiyaç olursa sahaya süreceğiz onu. Diğer oyuncular için de benzer şeyler var. Daha diri bir şekilde kullanmak istiyoruz oyuncuları. O yüzden bu tarz rotasyonlar yapıyoruz. Çok önemli bir kadromuz var. Bir sonraki maçı düşünerek bu kararları alıyoruz."

