İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0981
  • EURO
    48,4116
  • ALTIN
    5396.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması
Spor

Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacakları maç öncesi tercih ettiği ilk 11'e ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi5 Kasım 2025 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Kazanmak çok önemli bizim için." dedi.

Başarılı teknik adam, 11 tercihi ile ilgili, "Deplasman maçına çıkacağız. Hem iyi savunma hem de iyi hücum yapmamız gerekiyor. Fiziksel gücümüz de önemli. Singo iyileşti ve onu kullanmak istedik. Son 3-4 gün iyi antrenman yaptı. Oynayabilecek durumda olduğunu söyledi ve onunla başladık. İleride de farklı şeyler düşündük. Son maçlarda sürekli oynayan Barış'ı dışarıdan getireceğiz. Geçen sene burada etkileyici bir performansı vardı Barış'ın. Oyunun devamında hamlelerimiz olacak Icardi, Barış gibi. Orta saha ve savunmada bize destek verecek çok fazla oyuncumuz var." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.