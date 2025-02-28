Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı kırmızılılar, gözünü lige çevirdi.

OKAN BURUK'UN 11'İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinin 11'inde değişiklik yapması beklenmiyor.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Savunanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Stoper ikilisi; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Orta sahanın merkezinde Torreira ve Lemina, önlerinde ise Gabriel Sara oynayacak.

Hücum hattının sağında Roland Sallai, solunda ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek. Galatasaray'ın en büyük gol umudu ise bu maçta da Victor Osimhen olacak.