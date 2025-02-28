İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5106
  • EURO
    38,0523
  • ALTIN
    3343.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Kasımpaşa'ya aynı tarife! İlk 11 belli oldu
Spor

Okan Buruk'tan Kasımpaşa'ya aynı tarife! İlk 11 belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. İşte detaylar...

TRT Spor28 Şubat 2025 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Kasımpaşa'ya aynı tarife! İlk 11 belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı kırmızılılar, gözünü lige çevirdi.

OKAN BURUK'UN 11'İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinin 11'inde değişiklik yapması beklenmiyor.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Savunanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Stoper ikilisi; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Orta sahanın merkezinde Torreira ve Lemina, önlerinde ise Gabriel Sara oynayacak.

Hücum hattının sağında Roland Sallai, solunda ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek. Galatasaray'ın en büyük gol umudu ise bu maçta da Victor Osimhen olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.