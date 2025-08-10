İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Sosyal medyadan takipten çıktı

Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uğraş verdiği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi. Tecrübeli hoca yıldız futbolcuyu sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Haber Merkezi10 Ağustos 2025 Pazar 01:37 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Sosyal medyadan takipten çıktı
Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uğraş verdiği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a dönmek için gün sayıyor.

Portekiz ekibiyle transfer görüşmeleri sürerken Kerem ve eski hocası Okan Buruk arasında flaş bir gelişme yaşandı.

ÖNCE BURUK SONRA KEREM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Instagram hesabından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkardı.

Buruk'un bu hamlesi sonrası milli futbolcudan karşı hamle geldi. Kerem de eski hocasını takipten çıkardı.

İkili arasındaki bu karşılıklı hamle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

