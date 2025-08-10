Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uğraş verdiği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a dönmek için gün sayıyor.

Portekiz ekibiyle transfer görüşmeleri sürerken Kerem ve eski hocası Okan Buruk arasında flaş bir gelişme yaşandı.

ÖNCE BURUK SONRA KEREM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Instagram hesabından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkardı.

Buruk'un bu hamlesi sonrası milli futbolcudan karşı hamle geldi. Kerem de eski hocasını takipten çıkardı.

İkili arasındaki bu karşılıklı hamle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.