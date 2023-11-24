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Spor

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na tam destek

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu bu sezon Zaha ve Tete'nin takıma katılmasıyla birlikte forvet arkasına geçti. Ancak genç oyuncu bu mevkide kendisinden istenilen performansı ortaya koyamadı.

24 Kasım 2023 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na tam destek
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Galatasaray'da huzursuz günler geçiren Kerem Aktürkoğlu'na destek hocasından geldi, teknik direktör Okan Buruk, genç oyuncusunu karşısına alarak ona adeta terapisti gibi yaklaştı.

10'DA İSTENİLENİ VEREMEDİ

Özellikle Galatasaray'daki görev yerinin değiştirilmesi sonrasında bir takım sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı futbolcu, A Milli Takımı'nda da bir türlü istediği işleri yapamadı. Sol kanatta oynadığı dönemde 3 gol, 5 asistle formunun zirvesinde yer alan Kerem, Wilfried Zaha ile Tete'nin oynamasıyla forvet arkasına geçmiş, ancak isteneni ortaya koyamamıştı.

"YİNE YÜZÜN GÜLECEK"

Geçen sezonki görüntüsünden uzak kalan genç futbolcuyla bir toplantı yapan Buruk'un, "Duygusal bir yapıya sahipsin. Geçen sene nasıl sana güvenip forma verdiysem, yine forma vermeye devam edeceğim. Galatasaray ve ülke futbolu için çok değerli birisin. Elbet o vuruşlar ağlarla buluşacak ve yine yüzün gülecek" diyerek futbolcusunu motive ettiği öğrenildi.

ESKİ BÖLGESİNE GEÇEBİLİR

Sarı-kırmızılı teknik adamın, Corendon Alanya ile oynanacak karşılaşmada Kerem'i eski bölgesine çekebileceği ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

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