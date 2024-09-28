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Spor

Okan Buruk'tan kritik açıklama! Kadro tercihinin nedeninin anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2024 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan kritik açıklama! Kadro tercihinin nedeninin anlattı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Serhat Akın ile ilgili konuşan Buruk, "Futbolun içerisinde istemediğimiz Serhat Akın'a, milli oyuncuya yapılan saldırı... Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı." dedi.

KADRO TERCİHİ

Kadro tercihiyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Son idmanda testler yaptık, bazı oyuncularımızın özellikle 4 maç oynayan oyuncularımızı başlatmadık. Oyun içinde onlara şans verebiliriz. Bizim sistemimiz 4-4-2'ye zaten yakın. Dries Mertens savunmaya yardım ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen de bunu yapabilirler. Bütün oyuncularım çok değerli ve özel. Kadro yaparken bazen zorlanıyoruz. Bu zorluklar kadroyu oluşturma nedenimiz. Oyuncularımız istekli. Roland Sallai ilk maçına çıkıyor, Elias Jelert ilk maçına çıkıyor. Moralliyiz, hem oyun ve hem de sonuç olarak iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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