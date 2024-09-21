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Spor

Okan Buruk'tan kritik açıklama: Rakibin hocası beni ilgilendirmez

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2024 Cumartesi 19:37 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan kritik açıklama: Rakibin hocası beni ilgilendirmez
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Derbi maçı, her iki takım da çok hazır. Bazen bu tür maçlar ekstra motive olunan bazen iyi bazen kötü oyunların çıktığı maçlar oluyor. Formdayız, tam kadroyuz. Fenerbahçe de formda. İki takım da çok formda. Önce güzel ve kaliteli bir maç olur umarım, kendi adımıza. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buradayız. Rakibimizle ilgili analizimizi yaptık. Her iki takımın planları olacak, uygulamaya çalışacağız. Bireysel performanslar önemli. Sakin kalıp oyun içi provakasyonlara takılmamalıyız. Sakin kalırsak daha iyi oynarız. Oyuncularıma güveniyorum. İki takımın da kadrolarına bakınca hem başlayan 11 hem yedekleriyle ikişer takım çıkıyor. Başlangıç planını yaptık. Son iki maçta oynadığımıza yakın oyuncularla oynayacağız. Onlar hafta içi maç oynamadı, dinlenme ve hazırlık süresi fazlaydı.

"YUKARI GİDEN OYUNCULAR VAR"

Biz rejenerasyon yaptık ve dün çalıştık. Son iki maç oyun ve istek olarak iyiydik. Öndeki oyunculara bakınca Yunus ve Barış, Mertens ve Osimhen ile başladık. Formları yukarı doğru giden oyuncular. Mertens, Yunus, Barış son iki maçta yukarı doğru gitti. Oyunun devamında diğer oyunculara ihtiyaç olacak.

ICARDI AÇIKLAMASI

"Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. İlk plan onu riske etmemek ama oyun gidişatına göre karar vereceğiz. Onun burada, kadroda olması çok değerli. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor."

"RAKİBİN HOCASI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

"Sahaya odaklanmalıyız. Bu futbol. Rakibin hocasının kim olduğu beni ilgilendirmedi. Tabii çok saygı duyuyorum, dünya çapında önemli biri. Hoca kim olursa olsun oyuna hazırlanıyorsunuz. Benim için de, onun için de ne kadar saha içerisinde kalırsak o kadar iyi. Hakem seçiminden kimse mutlu değil."

"HAKEMLER MÜDAHALE ETMELİ"

"Sahada, kulübede sakin olmalıyız. Deplasmandayız. Oyuncuları iyi yönetmeliyiz, sahada sakin kalmalılar, benim kulübem sakin kalmalı. Kulübeme yapılacak provokasyonlarda hakemler müdahale etmeli. Çok güzel stad, çok güzel atmosfer, çok güzel zemin. Bu futbol açısından güzel. Biz bu futbolun keyfine varacağız ama Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Son 2 senede buradan

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